Ruzzola, a Corridonia oltre 500 persone per la Coppa Italia

Ha richiamato oltre 500 persone la Coppa Italia di ruzzola a squadre che si sono date battaglia su tre distinti tracciati che hanno interessato Corridonia, Urbisaglia e Petriolo. Sono arrivate formazioni da Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo ed Emilia-Romagna. A Corridonia, oltre alle finali in via Crocifisso, si sono tenute nella sala consiliare del Municipio le premiazioni della competizione promossa dalla Federazione giochi e sport tradizionali (Figest). Per la categoria A, successo della società Vallesina di Fabriano davanti a Corinaldo e San Giovanni Battista di Arcevia, al quarto posto la squadra di Polverina poi Dometto Demas di Ostra Vetere ed Esanatoglia. Nella categoria B podio alla società di Ostra Vetere Ar2002, a seguire Corinaldo e Pasticceria Silvana di Ostra Vetere. Quarto posto per il gruppo di Montecavallo e quinto alla Vixtor di Matelica. Infine, per la categoria C primo posto per la squadra Fasp di Nocera Umbra, secondo per Servigliano, terzo per i Rigali di Gualdo Tadino. Al quarto posto Le Conce di Arcevia, quinto Gsr Ostra Vetere, sesta Corinaldo, settimi i tiratori della P.F.F. Pievebovigliana, ottava Ripalta-Castiglioni, una suqadra che rappresenta due Comuni della provincia di Ancona. All’atto conclusivo, sono intervenuti anche il consigliere regionale Anna Menghi, portando poi i saluti dell’assessore allo Sport, Chiara Biondi, il consigliere comunale Catia Luciani, la quale ha curato alla perfezione ogni dettaglio dell’iniziativa, e l’assessore Matteo Grassetti insieme al sindaco Giuliana Giampaoli.

Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione è stata espressa da Enzo Casadidio, presidente nazionale di Figest; da Matteo Capeccia, presidente regionale; da Patrizio Romaldini, presidente provinciale; da Mauro Sabatini, presidente di specialità della ruzzola. Coinvolte nell’organizzazione anche la Ruzzola Santangiolese di Sant’Angelo in Pontano e l’Asd Ruzzola Petriolo.