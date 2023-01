Sabato il Tolentino sfida la Vastese Si tratta di uno spareggio salvezza

Si giocherà in anticipo la gara Vastese-Tolentino, in campo sabato alle 14.30. Dove? Gli abruzzesi, per la seconda volta in stagione, giocheranno al campo "Giuseppe Di Vittorio" di Scerni, dove però non sarà consentito l’accesso al pubblico. La sfida si disputerà a porte chiuse, con diretta streaming sulla pagina Facebook della Vastese Calcio. Il club non ha ancora disponibile lo stadio Aragona, anche se l’impianto va verso la riapertura fissata (con molta probabilità) per domenica 22 gennaio in occasione della gara con il Porto d’Ascoli. Il match è valido per la prima giornata del girone di ritorno. I cremisi si presentano al debutto 2023 con un organico rinnovato e rinforzato con l’obiettivo di inseguire il traguardo salvezza fino all’ultimo sospiro. La Vastese, da parte sua, insegue lo stesso traguardo. Dunque, quello di sabato sarà uno proprio spareggio. Il Tolentino non accusa squalifiche; l’unica defezione sembra essere quella dell’under Edoardo Mengani, che potrebbe accasarsi in un club professionistico. Il condizionale resta d’obbligo perché, al momento la società dice di non aver ricevuto ancora alcuna richiesta ufficiale di tesseramento del giovane. Il "mercato" fra i dilettanti si è già chiuso, mentre quello per le categorie professionistiche resta aperto fino al 31 gennaio. Pure la Vastese ha cambiato pelle, visti l’avvicendamento in panchina con l’arrivo di mister Lucarelli e la rivoluzione avvenuta nel mercato invernale. Oggi alle 16.30 il tecnico marsicano, in attesa di un altro paio di rinforzi d’esperienza tra centrocampo e attacco, ritrova capitan Altobelli e Busetto in un’amichevole contro il Vasto Marina in cui troveranno spazio anche gli ultimi arrivati come D’Angelo, Nacci e Sandomenico, già visti esordire nei match ufficiali prima della sosta.

m. g.