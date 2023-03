Sabato le semifinali, domenica alle 18 la finalissima

Sabato e domenica si accenderanno le luci del Banca Macerata Forum per la Final four di Coppa Italia A3. Sabato saranno messi in palio i pass per la finale: alle 17 saranno sul tappeto tricolore Farmitalia Catania-Abba Pineto; alle 20 sarà la volta di Maury’s Com Cavi Tuscania-Med Store Tunit Macerata. Le perdenti si affronteranno il giorno dopo alle 15 per la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 18 si conoscerà il nome di chi alzerà la Coppa Italia. Le quattro gare della Final four Del Monte saranno trasmesse gratuitamente in diretta sul canale YouTube "Lega Pallavolo Serie A" che garantiranno un’ampia visibilità.