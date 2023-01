"Sacchi non verrà sospeso Starà solo di più in panchina"

L’arbitro maceratese Juan Luca Sacchi non verrà sospeso. Ma, come un giocatore, finirà in panchina qualche partita, per poi rientrare in campo il prima possibile. A dirlo è il designatore dei fischietti Gianluca Rocchi che durante la presentazione del fuorigioco semiautomatico è tornato sull’episodio di Sacchi a Monza che ha invalidato il gol del possibile 3-1 di Acerbi, creando tante polemiche da parte degli interisti: "Attendere la fine dell’azione è la base di tutto – ha spiegato Rocchi –: frenare un istinto per un assistente o un arbitro è complesso. Ma è cruciale farlo, col Var, perché alzare la bandierina è un intervento riparabile, crea un disturbo ma non è come il fischio emesso. Se arriva il fischio, il protocollo non ci permette più di intervenire. Quanto successo a Monza è stato un incidente. Sospendere Sacchi? Io sospendo qualcuno solo se infrange regole interne nostre. Magari starà più in panchina ma rientrerà in campo il prima possibile. Tutti commettono errori. Gli servirà come esperienza, la bravura è recuperare dopo, tornare in campo come se nulla fosse. So che è difficile da accettare. Io non ho un contatore di giornate, se lo vedo pronto lo rimando in campo", conclude in riferimento al 38enne maceratese.