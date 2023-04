"Salvi, ma chiudiamo in modo positivo"

La certezza della permanenza nella massima categoria regionale è già in cassaforte per la Sangiustese di mister Morganti, che nell’ultimo turno si è aggiudicata un vero e proprio "match point" tra le mura amiche, rifilando un poker alla Jesina, grazie alle doppiette di Merzoug e Tonuzi. "La salvezza era il traguardo minimo da raggiungere, poi, senza dubbio, visto il tipo di campionato, non era per niente era scontato raggiungerlo – ha affermato il dirigente rossoblù Fabio Roscioli –. Qualche pareggio di troppo non ci ha permesso di lottare per i playoff, ma come si potuto ben vedere, quello di quest’anno è stato un torneo molto equilibrato e fare punti è risultato difficile con tutti". L’ultimo atto della stagione è in programma domenica sul campo del Chiesanuova, un derby che varrà poco in quanto le due formazioni sono entrambe salve. "Per quanto ci riguarda – dice Roscioli – sicuramente sarà importante interpretare una partita vera, in cui probabilmente scenderanno in campo elementi che hanno giocato meno nel corso dell’annata. Detto ciò, vogliamo chiudere in modo positivo l’annata".