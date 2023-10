Samb corsara, è un blitz che vale il primato

0

SAMBENEDETTESE

1

(4-3-3): Caravano 6; Tocco 6 (35’ st Caterino sv), Michillo 5, Ceccuzzi 5,5, Ruggieri 6; Visani 6, Zuccherato 6 (3’ st Iacovetta 6), Antongiovanni 5,5 (30’ st Fontana 6); Caon 6, Salatino 6 (13’ st Cesaroni 5,5), Ferrara 6 (3’ st Iacullo 6). A disp. Cerroni, Acunzo, Antinucci, Anzalone. All. Alessio Bifini 5,5.

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Coco 6,5; Pagliari 6, Sirri 6, Pezzola 6, Zoboletti 6; Arrigoni 6,5, Barberini 6,5 (15’ st Paolini 6), Cardoni 6, Battista 6,5 (33’ st Scimia sv); Alessandro 6,5 (1’ st Romairone 6), Tomassini 7 (23′ st Martiniello 6). A disp. Pinto, Buonavoglia, Chiatante, Orfano, Lonardo. All. Maurizio Lauro 7.

Rete: 5’ st Tomassini.

Note: ammonito Tocco; calci d’angolo 2-1; recupero 2’ pt, 4’ st; spettatori 300 circa.

Arbitro: Savino della sezione Torre Annunziata 6 (Santoriello di Nocera Inferiore e Panebarca di Foggia).

La Sambenedettese, dopo due pareggi, torna al successo (il terzo nelle prime cinque giornate), espugnando il ‘Di Tella’ di Vastogirardi, grazie alla rete di Tomassini ad avvio di ripresa. La prima azione, in terra altomolisana, è della Samb con un bel traversone di Zoboletti, sul quale Tomassini solo per poco non arriva all’impatto con il pallone. La risposta dei locali si registra al minuto 16 con Ferrara abile a involarsi verso la porta molisana e provare la conclusione a tu per tu con l’estremo difensore Coco, il quale si oppone in maniera provvidenziale. Il primo tempo non si distingue per la vivacità del gioco.

Partita tattica e Samb che prende le misure del terreno di gioco. Gli ospiti provano a colpire per le vie laterali e, così, alla mezz’ora Zoboletti mette al centro dell’area di rigore un bel pallone, che Caravano fa suo con una presa aerea. Al 36’ ci prova il Vastogirardi con Salatino su calcio piazzato, ma la sfera termina sul fondo. Le squadre vanno al riposo sul risultato iniziale. All’uscita dagli spogliatoi, la Sambenedettese esce con un piglio diverso e, al primo affondo, i marchigiani segnano quello che risulterà essere il gol-partita. Azione sulla destra del neo-entrato Romairone (50’), palla tesa al centro dell’area di rigore, Tomassini anticipa tutti e realizza lo 0-1. Quattro minuti più tardi, traversone di Battista, l’estremo difensore altomolisano fa sua la sfera. Sull’altro fronte, Tocco si fa sfilare il pallone da Sirri proprio sul più bello. La Samb insiste sulle corsie laterali e al 60’ è Barberini dalla destra a cercare gli avanti rossoblù. Ancora una volta Caravano esce bene. Al 65′ Minchillo, col mancino, in mezzo per Caon, la cui incornata termina alta. Samb vicina al raddoppio al 71’. Arrigone, direttamente da calcio piazzato, colpisce la traversa. Il Vastogirardi sfiora il pareggio al 75’. Il mancino di Iacullo dai venti metri è deviato da Pezzola, che rischia di mandare fuori tempo il numero uno Coco. La palla va fuori d’un soffio.

Brivido per la Samb, che risponde tre giri di lancette più tardi con un tiro-cross di Cardoni, respinto con i pugni da Caravano. Finale di gara col Vastogirardi che chiude la Samb nella propria metà campo per un disperato forcing finale. All’83’ va al tiro Fontana, si oppone Pezzola col corpo. Al minuto 89 Cesaroni va alla conclusione dai venti metri. Coco blocca a terra. La Samb prova a colpire di rimessa al 92’ con Cardoni, che manda a lato. Un minuto più tardi, dalla bandierina i molisani, sale anche l’estremo difensore molisano. A colpire di testa, però, è Iacovetti, la cui incornata sorvola di poco la trasversale. Al triplice fischio finale, la Samb espugna Vastogirardi e si porta, con 11 punti, in vetta alla classifica in condominio con Chieti e Fossombrone, in attesa di un doppio impegno casalingo contro Forsempronese e United Riccione.