Sambenedettese e San Benedetto Calcio Dramma rossoblù, si rischiano due squadre

Oggi si apre una settimana cruciale sia per la Sambenedettese di Roberto Renzi che per la San Benedetto Calcio di Vittorio Massi (entrambi nella foto). Per quanto riguarda la prima si capirà, infatti, quanto concreta sia la trattativa di cessione del club all’imprenditore monegasco Francesco Angelini. Quest’ultimo dichiara a più riprese che chiuderà l’acquisizione entro mercoledì, tanto è che ha anche già inviato dei messaggi al sindaco Antonio Spazzafumo, chiedendo un incontro. Il primo cittadino non ha ancora risposto e attende, invece, notizie da Roberto Renzi per il 15 giugno. Nell’ultima telefonata intercorsa tra i due il sindaco aveva dato a Renzi questo termine per fare chiarezza sulla situazione in casa Samb. Da quel poco, invece, che trapela dalla Capitale, Renzi avrebbe confermato la trattativa di cessione del club ad Angelini, lo avrebbe confidato ad amici, ma avrebbe parlato di venerdì quale giornata cruciale per la cessione. Ma c’è anche chi è convinto che Renzi, in realtà, stia trattando con un altro gruppo. Con il presidente della Samb che non rilascia dichiarazioni e che non parla quasi più con nessuno a San Benedetto è complicato capire cosa effettivamente stia facendo o voglia fare. C’è da auspicare che mantenga almeno la parola con il sindaco Spazzafumo e che entro il 15 giugno gli faccia effettivamente sapere qualcosa. Insomma, oramai, si tratta di una questione di giorni.

In settimana si dovrebbe finalmente capire che fine farà la Sambenedettese di Roberto Renzi, anche perché, poi, entro il 30 giugno la società, se vuole iscriversi al prossimo campionato, dovrà presentare le liberatorie dei calciatori che attendono ancora i rimborsi che vanno da novembre fino ad oggi. Insieme ai rimborsi devono essere pagati i lodi arbitrali, debiti sportivi che vanno ripianati, altrimenti la Samb non potrà iscriversi al prossimo campionato.

Sarà una settimana importante anche per la San Benedetto calcio di Vittorio Massi che è già abbastanza avanti con il lavoro, tanto è che ha già definito l’organigramma societario e lo staff tecnico. Ebbene, ora, Vittorio Massi provvederà anche a chiedere il cambio di denominazione da Porto d’Ascoli a San Benedetto calcio alla Figc. E già da oggi dovrebbero partire i primi annunci su quelli che saranno i calciatori che andranno a comporre la rosa a disposizione di mister Lauro. Il primo dovrebbe essere l’attaccante Danilo Alessandro, promosso in serie C con la maglia del Lumezzane. A seguire dovrebbe essere ufficializzato anche Simone Paolini, 26enne centrocampista sambenedettese reduce dal campionato alla Fidelis Andria. Del Lumezzane, poi, interessa anche il difensore Luka Tomas, ex rossoblù , ha vestito la maglia della Samb nella stagione 2022-23. Quanto agli under c’è già l’accordo con il portiere classe 2003 Stefano Coco, l’anno scorso all’Avezzano.

s. v.