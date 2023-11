San Costanzo corsaro. La Filottranese è tornata

VADESE

1

SAN COSTANZO

2

VADESE: Del Gallo, Fraternali (41’ st Gadij), Vlavonou, Vergili (20’ st Rocco), Maciaroni, Zaaraui, Ugolini (46’ st Arcangeletti), Ndiaye, Tassi, Del Gallo, Lani (20’ st Bravi). All. Bruscia

SAN COSTANZO: Cavalletti, Ruin, Polverari, Mendy (14’ st Saurro), Canapini, Vincenzi, Mencarelli, Zandri, Benvenuti, Rivelli (28’ st Girardi), Palazzi. All. Pistarelli

Arbitro: Pirovano di Macerata.

Reti: 28’ pt Mendy, 17’ st Benvenuti, 30’ st Tassi (rig.)

SANT’ANGELO IN VADO

San Costanzo corsaro al Ceccarini, vince contro una Vadese generosa, ma non brillante a centrocampo per mancanza del suoi uomini d’esperienza (Rosetti-Duranti). La squadra rivierasca dopo il cambio allenatore coglie la seconda vittoria e abbandona l’ultima posizione di classifica. Gara combattuta fino al termine, dove si è visto un buon San Costanzo nel primo tempo, la Vadese si è ripresa dopo lo 0-2 con la spinta dei nuovi entrati, accarezzando anche il pareggio. Il primo gol lo realizza Mendy. Al 40’ Del Gallo D. viene atterrato in area per l’arbitro è rigore, alla battuta il medesimo centra il palo. Nella ripresa raddoppia Benvenuti. Alla mezz’ora altro rigore a favore dei locali trasformato da Tassi. Nel finale occasioni per la Vadese a caccia del pari, ma il risultato non cambia per la bravura di Cavalletti.

Leonardo Lattanzi