San Cristoforo in A2

Grande festa a Fano per la promozione in serie A2 di bocce della San Cristoforo Sportland, squadra che ha letteralmente dominato un girone di serie B in cui, obiettivamente, partiva con i favori del pronostico. La promozione dei fanesi è giunta con una giornata di anticipo grazie al successo per 7-1 nel derby marchigiano sulla Del Papa Morrovalle giocatosi sabato 3 giugno. Festa meritata per gli uomini della bocciofila presieduta da Paolo Marchionni e capitanata in campo da un giocatore di alto livello come Giovanni Iacucci, affiancato da un top player nazionale come Gian Luca Manuelli che, personalmente, ha coronato un weekend perfetto dopo il successo nel Trofeo Festa della Repubblica di Corridonia, importantissima gara nazionale disputatasi il 2 giugno. Oltre a Iacucci e Manuelli, fanno parte della squadra allenata da Adriano Frattini (coadiuvato dalla vice Terry Campanelli e dal dirigente accompagnatore Matteo Delvecchio) due fortissimi giovani come Riccardo Campanelli e Alex Incerti, ragazzi in continua crescita e proiettati verso un futuro radioso. Insieme a loro pedine tattiche importantissime per il gruppo come Samuele Ferri, Stefano Donati e Aldo Carloni. Un mix tra esperienza e gioventù che si è rivelato vincente.

l. d.