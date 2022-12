"San Francesco Cingoli, l’obiettivo è la salvezza"

Davvero propizia la sosta del campionato di Prima categoria, per la Cingolana San Francesco impegnata nel girone C. "Certamente propizia, la sosta – precisa l’allenatore Luca Ballini (foto) – in quanto è stato possibile recuperare almeno tre titolari, dei sei infortunati: abbiamo dovuto fare a meno di Bufarini, Ippoliti, Marchegiani, Ciattaglia, Vitali, Centanni, è stato un periodo veramente poco propizio, però siamo carichi per la ripresa, ci verificheremo nella prima gara di gennaio, affrontando in trasferta il Montecosaro".

La San Francesco Cingoli deve recuperare due partite casalinghe.

"In gennaio, l’11 ospiteremo il Castelraimondo e il 25 il Sarnano. Logicamente intendiamo far bottino pieno per assestarci in una tranquilla posizione di classifica".

Per la Cingolana San Francesco non è stato facile il debutto in Prima categoria.

"Il campionato, nuovo per noi, è risultato abbastanza duro in quanto, dopo un avvio favorevole, qualcosa non ha girato per il verso giusto: ci mancano un paio di vittorie interne, comunque l’obiettivo è la salvezza gettando le basi per la prossima stagione. La Cingolana San Francesco può fare affidamento su un organico valido (ora ci siamo rinforzati con l’ingaggio del difensore Santini) in cui tanti sono i ragazzi di qualità, ha un settore giovanile valido, quindi per il futuro non sussistono incognite".

D’obbligo, per l’esperienza di Ballini, un accenno alla zona vertice.

"È in testa il Camerino, seguìto a un punto dall’Elpidiense Cascinare. La Cingolana San Francesco – ricorda Ballini – ha pareggiato 1-1 a Camerino e perso allo Spivach 1-0 contro l’Elpidiense Cascinare con cui sarebbe stato più legittimo il pareggio. Penso che per il primato, alla lunga dovrebbe prevalere l’Elpidiense Cascinare".

Gianfilippo Centanni