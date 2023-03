Sangiustese, a Urbino per dare continuità Morganti: "Vincere per toglierci dalla zona calda"

Trasferta in terra ducale per la Sangiustese che oggi pomeriggio sarà di scena sul campo dell’Urbino, con l’intento di ritrovare un successo che manca da quattro turni, anche se dall’inizio del girone di ritorno non sono state registrate sconfitte. "Andremo a giocarcela su un campo difficile – ha affermato il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti –. Il nostro obiettivo sarà certamente quello di dare continuità alla striscia di risultati utili, ma anche e soprattutto cercare di vincere in quanto vogliamo toglierci di torno definitivamente dai pericoli dei bassi fondi della classifica, quindi, faremo di tutto per centrare un risultato pieno. Rispettiamo molto il valore del nostro avversario, una compagine che ha condotto un buon di girone di andata e adesso si trova poco sopra di noi". All’appello mancheranno i difensori Stortini e Scognamiglio, ancora fermi ai box per i rispettivi infortuni, e in mezzo al campo lo squalificato Ercoli. Recuperata però la punta Cinque che quantomeno partirà dalla panchina. "Nonostante qualche defezione – ha analizzato mister Morganti – puntiamo a fare bene, anzi pure meglio di quanto fatto nelle ultime uscite. Vincere per noi avrebbe un doppio significato – ha chiosato–, ovvero staccare la zona bassa e puntare magari verso l’alta quota. Perciò saranno degli stimoli importanti, considerando che la graduatoria è molto corta e i valori sono livellati. Secondo me tra coloro che giocheranno i playoff e i playout ci sarà poca differenza".