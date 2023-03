Sangiustese-Azzurra Colli il clou della domenica La partita sarà trasmessa in diretta su Tvrs

Alle 16 di domani le telecamere di Tvrs seguiranno la gara Sangiustese-Azzurra Colli valida per la 12ª giornata di Eccellenza. L’emittente televisiva trasmette una gara a settimana che potrà essere seguita in diretta televisiva su Tvrs (canale 13) e in contemporanea in streaming sul sito tvrs. Non solo, la telecronaca sarà arricchita dal commento tecnico fatto da un associato dell’Assoallenatori. L’Azzurra Colli, quando mancano quattro partite alla fine del campionato, è quinto in classifica con 41 punti e quindi è in corsa per un posto nei playoff, è a quota 33 la Sangiustese e 3 punti sotto c’è la zona playout.