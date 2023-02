"Sangiustese, può essere il giorno della nostra svolta"

"Siamo molto motivati", è netto l’allenatore Gabriele Morganti nel descrivere l’impegno che attende oggi la sua Sangiustese che ospiterà il lanciato Valdichienti Ponte. "Oltre ad essere un derby – afferma il tecnico – è una partita in cui dovremo cercare di fare del nostro meglio per conquistare i tre punti, con la vittoria potremmo proiettarci in una situazione di classifica importante. C’è da dire che affronteremo un avversario che sta facendo un ottimo campionato e sta andando avanti anche in Coppa Italia; perciò, penso che sarà una gara difficile sia per noi che per loro". Le due formazioni sono distanti in classifica di sole tre lunghezze, una vittoria potrebbe consentire ai rossoblù di agganciare i cugini a quota 33 punti ed inoltre dare continuità ad una striscia di risultati utili consecutivi che dura dall’inizio del girone di ritorno. "Questa – dice Morganti – sarà la prima delle ultime otto sfide che ci separano dalla fine del torneo, dovremo dare il massimo e mettere in campo sempre tanta voglia e carattere a partire dal derby, che per noi potrebbe segnare una svolta".

Diego Pierluigi