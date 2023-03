Santoni: "C’è da fare un ulteriore step"

"C’è delusione perché non siamo riusciti a fare un ulteriore step, a dare seguito alla striscia positiva facendo risultato contro un avversario che ci precede in classifica". Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena, fotografa cosa ha lasciato la sconfitta interna con l’Aurora Treia. "Loro – aggiunge – sono molto forti e soprattutto in salute, magari la nostra ottima partenza li ha stimolati ancora di più. Bisogna vedere se la sconfitta è per i grandi meriti dell’Aurora o per demeriti nostri". Ed ecco cosa Santoni ritiene a tal proposito. "L’avversario ha tanti meriti perché ha giocato bene, noi dobbiamo crescere a livello mentale per fare quel passo avanti nelle rimanenti gare". Ed ecco cosa chiede il tecnico. "Bisogona non farsi condizionare dal risultato, nelle ultime gare siamo andati in vantaggio cinque volte ma alla fine abbiamo vinto in due circostazne. Quando andiamo in vantaggio è come se cambiasse qualcosa e poi nelle fase decisive occorre maggiore attenzione, specialmente a livello individuale".