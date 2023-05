Santoni: "Col Monticelli una bella prestazione"

"Una sconfitta sarebbe stata una grossa ingiustizia, ma la mancata di vittoria è una mezza ingiustizia". È quanto dice Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena, sul pareggio in casa del Monticelli. "Siamo stati bravi – aggiunge – ad acciuffare il pareggio e poi i ragazzi hanno provato a vincere come dimostrano le 2-3 occasioni e l’incrocio dei pali colpito. La squadra è stata protagonista di una bella prestazione che dà seguito a quella contro l’Atletico Centobuchi". Magari può essere un peso il fatto che l’ultima vittoria risalga a fine febbraio. "Nessun peso, anzi deve essere uno stimolo a ribaltare la situazione e a portare gli episodi dalla nostra parte. C’è anche da dire che non è un periodo fortunato tra legni colpiti, rigori sbagliati e interventi prodigiosi dei portieri. E adesso il pensiero è sulla Palmense. "Stiamo già pensando alla prossima gara, che è sempre la più importante".