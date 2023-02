Santoni: "Gara speciale per il Potenza Picena"

"Per la tifoseria non è una partita qualsiasi, a Trodica potremo contare sul sostegno del nostro pubblico che ci seguirà numeroso: vogliamo dare il massimo per ripagarlo, per la società e per noi". Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena, parla della gara di domani. "Ci attende – aggiunge – un avversario in una condizione strepitosa, non siamo sorpresi che occupi le zone alte della classifica essendo stato costruito per un torneo di vertice. Il tecnico Busilacchi ha trovato il modo preciso per mettere in campo la formazione che sta rispondendo molto bene". Così le indicazioni del match d’andata non sono molto indicative. "È stata una partita – ricorda Santoni – arrivata nel periodo in cui eravamo nella fase di costruzione, lamentavamo assenze e quindi abbiamo cercato di raccogliere il massimo. Ora speriamo di essere più pronti". Il Potenza Picena non ha squalificati, si confida di recuperare chi ha accusato i mali di stagione. "Dobbiamo non solo ripetere quanto fatto ultimamente, ma metterci ancora un qualcosa in più sapendo che si tratta di una partita molto particolare".