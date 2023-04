Santoni: "In questa fase i punti sono pesanti"

È un Potenza Picena che vuole tornare a muovere la classifica dopo i passi falsi con Aurora Treia e Civitanovese. "Sono formazioni – osserva Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena – che occupano i primi due posti e stanno facendo un campionato straordinario, la sconfitta può anche starci, in quelle partite in cui ci sono tanti meriti degli avversari ma anche colpe nostre, e non solo nostre". Adesso c’è da pensare alla gara di domani quando a Potenza Picena arriverà il Casette Verdini. "In questa fase – dice il tecnico – tutte le gare sono importanti e difficili perché qualsiasi avversario vuole raggiungere l’obiettivo prefissato. Dobbiamo concentrarci su di noi". Ed ecco cosa ha detto il tecnico ai giocatori. "Non dovremo farci condizionare dagli ultimi risultati e nemmeno pensare ai 9 risultati utili di fila, si devono evitare quei piccoli errori che ci sono costati punti anche contro Cluentina e Corridonia". Salteranno la gara di domani gli squalificati Dutto e Avallone.