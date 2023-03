Santoni: "Playoff? Pensiamo a salvarci"

"Ai ragazzi ho detto di pensare alla gara contro il Corridonia dopo essersi goduti per un paio di giorni la vittoria nel derby con il Trodica centrata domenica scorsa". Giuseppe Santoni, allenatore del Potenza Picena, ha parlato alla squadra anche perché, a volte, si può accusare un calo di tensione dopo un avere centrato un risultato a cui tutto l’ambiente potentino teneva in modo particolare. Il tecnico non vuole correre il pericolo di un calo di tensione. "È un rischio ma deve rimanere tale. Il Corridonia è una squadra esperta che ha elementi di valore, si presenta una gara difficile e ci vorrà il miglior Potenza Picena". La squadra sta facendo bene e guardando la classifica la formazione potentina potrebbe anche pensare ai playoff. "Non sono discorsi da farsi, l’obiettivo iniziale – ribadisce Santoni – è la salvezza che dobbiamo raggiungere al più presto".