Sant’Orso all’ultimo respiro. GabicceGradara ripreso

GABICCEGRADARA

1

SANT’ORSO

1

GABICCEGRADARA: Cappuccini, Betti, Gabrielli, Morini, Fattori, Franca, Pierri (27’ st Tombari, 41’ st Bergamini), Grandicelli, Bartolini, Mani, Costantini. All. Angelini.

SANT’ORSO: Palazzi, Tonucci, Vitali (20’ st Saurro), De Angelis, Fontana, Alegi (30’ st Tanfani), Muratori, Mattioli, Lepore (20’ st Rovinelli), Bastianoni (40’ st Ferri), Luchetti (19’ st Donati). All. Fulgini

Arbitro: Paoletti di Fermo

Reti: 6’ st Costantini, 46’ st Fontana

Il GabicceGradara si fa rimontare nel recupero dal Sant’Orso una partita che aveva in pugno, rischiando in un finale palpitante prima di perderla e poi di vincerla. Nel primo tempo partita bloccata. Le due squadre si affrontano a centrocampo attente a non scoprirsi. Nella ripresa in apertura arriva il vantaggio locale: passaggio di Gabrielli in profondità per Costantini sulla fascia sinistra, grande galoppata a tu per tu con l’avversario superato in velocità e preciso diagonale da dentro l’area con palla sul palo più lontano. La partita si alza di ritmo dopo il gol del Gabicce con il Sant’Orso in forcing alla ricerca del pareggio. Al 18’ fanesi molto pericolosi: il tiro di Luchetti viene rimpallato da un difensore in piena area, poi Bastianoni calcia alto. La partita è viva.

Il Sant’Orso colleziona angoli e punizioni dalla trequarti senza trovare sbocchi con la difesa di casa che respinge ogni palla. Al 39’ della ripresa angolo di Costantini dalla sinistra, colpo di testa di Bartolini e Palazzi alza in corner.

Al 46’ Il Sant’Orso pareggia con palla filtrante in area di Muratori per Fontana che solo a centro area batte Cappuccini.

Stefano Ferri