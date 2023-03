"Sarà dura col Montevarchi ma la Recanatese è carica"

Un occhio al campo, l’altro, estremamente vigile, all’infermeria con il monitoraggio, minuto per minuto, delle condizioni degli acciaccati "recuperabili, posto che, ovviamente, sia per Paudice che per Longobardi la stagione debba considerarsi terminata. Il punto interrogativo più rilevante riguarda Daniel Giampaolo che giovedì ha partecipato, per qualche minuto, alla partitella infrasettimanale dimostrando di essere in discreta forma dopo lo stiramento muscolare subito nella gara con il Pontedera, risalente al 19 febbraio. La sua presenza in campo è confortante e potrebbe essere il preludio anche per un impiego part-time. Sulla via del rientro anche Federico Pacciardi dopo l’operazione di qualche mese fa: il difensore romano potrebbe trovare un minimo di minutaggio, forse già a partire da domani mentre appare più problematica la situazione di Moustapha Yabrè che continua nel suo lavoro assistito dallo staff sanitario.

Questo, al momento, è lo "stato dell’arte" che chiaramente avrà un aggiornamento dopo la rifinitura odierna con Pagliari che comunque dovrebbe allertare tutti i "convocabili" facendo poi un ulteriore step alla vigilia del confronto con il Montevarchi. A proposito del quale è intervenuto il portiere Mattia Fallani reduce dalla visita ad una scuola cittadina: "certo sarà una partita importantissima – ha detto – come d’altronde tutte quelle che abbiamo disputato sino a questo momento. Ci arriviamo con un grande entusiasmo dopo una vittoria, come quella conquistata sabato scorso a Rimini, bella e sudata, consapevoli comunque delle difficoltà a cui andremo incontro".

Che partita prevede anche in considerazione di un avversario che vista la sua classifica punta chiaramente a vincere?

"Conosciamo le caratteristiche del Montevarchi studiate in settimana e che ricordiamo anche dalla gara di andata (finì 1-1 con vantaggio rossoblù di Jallow, ceduto a Gennaio alla Viterbese e pari di Sbaffo con l’Aquila in inferiorità numerica per il doppio giallo a Kernezo dopo appena mezz’ora di gara ndr). Sarà fondamentale cercare di esaltare quelle che sono le nostre doti".

Una Recanatese però forte con le grandi mentre in difficoltà con le compagini di bassa classifica?

"Per certi aspetti – conclude il portiere Fallani – si potrebbe dire anche così, ma tengo a rimarcare che la nostra forza era e resta più che mai il gruppo. Su quello dobbiamo contare per raggiungere gli obiettivi".

Intanto i tifosi si mobilitano, non solo per domani ma anche per il match di sabato prossimo al "Città del Tricolore" di Reggio Emilia. In allestimento un pullman: per maggiori informazioni si può contattare il 3272017201. Un appuntamento di prestigio a cui è difficile rinunciare confidando nello straordinario ruolino di marcia esterno dei giallorossi.