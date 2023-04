Sarà l’Imolese l’avversario nel doppio duello

Sarà l’Imolese l’avversario della Vis nella doppia sfida playout, in programma il 6 e il 13 maggio prossimi. E’ questo il verdetto emesso dagli ultimi novanta minuti, che fa il paio col secondo spareggio tra Alessandria e San Donato. Il tutto al netto di ciò che potrebbe accadere ai romagnoli a stretto giro. Sì, perché giovedì scorso la Procura Federale ha fatto ricorso contro la sentenza emessa il 6 aprile dal Tribunale Federazione Nazionale, che aveva punito i rossoblù con 2 punti di penalizzazione (anziché 4) e 8mila euro di ammenda. Il processo si aprirà entro sabato 6 maggio, giorno in cui dovrebbero iniziare i playout. In aggiunta, il 28 aprile (venerdì) è stata fissata l’udienza legata al pagamento in ritardo dell’Irpef di marzo, che potrebbe portare a una penalizzazione ulteriore, forse un -2.

L’Imolese, dal canto suo, punterebbe a ottenere uno sconto. La Vis, nel frattempo, sta a guardare, ben sapendo che se oggi i punti di vantaggio sull’Imolese sono 5, un domani potrebbero aumentare, con effetti anche significativi sulla classifica: "La squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti", recita il regolamento playoff-playout della Lega Pro datato 6 marzo 2023. Capitolo sala stampa. Ancora una volta, nessun tesserato vissino si è presentato ai microfoni dei giornalisti. Sponda Carrarese, assente il tecnico Dal Canto per un’indisposizione. Ha però parlato il terzino classe 2000 Davide Grassini: "Il quarto posto è il coronamento di un’ottima stagione, ma la partita di oggi non rende onore al percorso che abbiamo fatto: non è stata all’altezza delle nostre ultime tredici partite. Siamo arrabbiati. La Vis? Oggi è scesa in campo per la partita della vita, noi abbiamo pagato lo scotto del loro essere più convinti. Nel primo tempo non siamo stati all’altezza, mentre il secondo tempo tra perdite di tempo e altro sembrava una partita di Serie C".

A chi gli chiede delle prospettive playoff della Carrarese, Grassini risponde così: "Giocheremo per passare il turno e essere protagonisti". E sulla stagione: "E’ stata un’ottima annata, siamo felici dell’obiettivo che abbiamo raggiunto. Con le prime della classe abbiamo sfoderato ottime prestazioni, però poi il rendimento fuori casa è stato altalenante e a gennaio siamo andati in confusione".

Riccardo Spendolini