"Sarà una Cbf Balducci più forte Nella società un paio di rinforzi"

È una Cbf Balducci che vive intensamente il presente ma che sta iniziando a pensare al futuro, che sia A1 o A2, ma adesso in testa si ci sono ovviamente solo le ultime nove gare del massimo campionato. "Ogni partita – spiega il presidente Pietro Paolella – dovrà essere affrontata come una finale, si chiede a tutti un altro sforzo per raccogliere qualcosa di buono. Ed è possibile".

Presidente, cosa avete detto alle ragazze?

"Di stare serene perché tutti abbiamo potuto toccare con mano in diverse partite che ci basta poco per portare a casa dei punti, magari metterci ancora un po’ più di attenzione e consapevolezza".

La classifica lascia ancora aperta la speranza.

"Siamo tre società in lotta e solo una resterà in paradiso".

A prescindere dalla categoria, adesso le società programmano la prossima stagione. Voi a che a punto siete?

"Fra qualche giorno inizieremo a pensarci in modo più dettagliato".

Ma c’è anche la possibilità che non si riesca a mantenere la categoria.

"Tra noi abbiamo iniziato a parlare ed è emersa la volontà di costruire un qualcosa per fare bene, magari con qualche inserimento ad hoc per essere subito competitivi".

Al di là dell’aspetto tecnico, potrebbe essere rinforzata la società sul piano operativo?

"Sì, a noi piacciono le novità. Veniamo dal mondo dilettantistico ma in serie A servono competenze e forse potrebbero arrivare un paio di figure. Non abbiamo ancora individuato nessuno, ma faremo un giro d’orizzonte per trovare le persone giuste".