Sarnano-Sassotetto, si accendono i motori

Nella giornata di prove della cronoscalata dei Sibillini ci si è messo di mezzo il maltempo: pioggia e nebbia hanno ostacolato i piloti nella cronoscalata valida per i Campionati italiani della Montagna, mentre i protagonisti del Campionato italiano velocità auto storiche hanno potuto completare una sola salita di prova. Oggi, chiusura strada alle 8 e inizio previsto per la gara alle 9, al via prima le auto storiche, poi le moderne in salita unica. Le premiazioni della gara auto storiche avverrà in tarda mattinata al Centro congressi di via Benedetto Costa, mentre le premiazioni della gara CIVM auto moderne sarà a Sassotetto in zona arrivo.

Tra le moderne, le migliori prestazioni si sono potute vedere solo nella prima salita, dove il pluricampione fiorentino Simone Faggioli ha coperto i 9.977 metri del percorso senza forzare in 4’28“85. Alle sue spalle hanno segnato buoni tempi anche il teatino Stefano Di Fulvio (Osella Pa30), il ragusano Franco Caruso (Nova Proto NP01), il siracusano Luigi Fazzino (Osella Pa2000 turbo) ed il trentino Diego Degasperi (Osella Fa30). Una giornata certamente non ideale per preparare al meglio la 32ª edizione; come suggerisce Il teramano Marco Gramenzi, habitué di Sarnano: "Sono salito solo la prima volta ed ho rinunciato a fare la seconda perché ritenevo inutile l’impegno visto che domani (oggi) sarà bagnato. La prova che ho fatto è stata soddisfacente, utile per rimemorizzare questo impegnativo percorso". Tra i piloti delle sport prototipi saliti nelle condizioni difficili nella seconda prova, l’opinione di Diego Degasperi: "Abbiamo trovato la nebbia nella parte alta, anche se non fitta, poi la situazione è peggiorata. Nella parte intermedia rimane difficile la situazione nella chicane di rallentamento dove la staccata è risultata problematica, per il tratto nuovo di asfalto. L’importante sarà prestare attenzione in gara". Tra i vari protagonisti che non hanno potuto compiere un esauriente lavoro di preparazione per la gara di il genovese Gianluca Ticci (Fiat X19), il sassarese Giuseppe Vacca (Osella Pa30), gli ascolani Alessandro Gabrielli (Hyundai i30N) e Andrea Vellei (Gloria C8P), il catanese Luigi Fazzino e il cosentino Giuseppe Aragona (Mini Cooper S). Per le auto storiche ha prevalso nella graduatoria cronometrica il sarnanese Marco Gentili (Fiat X19 di 3° Raggruppamento) che ha messo a frutto la profonda conoscenza degli impegnativi e tecnicii e oggi particolarmente insidiosi 9.977 metri del percorso da località Brilli fino a Fonte Lardina.