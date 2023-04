Sarnano-Sassotetto, sport e bellezza insieme

Sono 190 i piloti iscritti alla Sarnano-Sassotetto per un fine settimana a tutto gas sul percorso di 9,927 km. I riflettori sono puntati a Sarnano dove oggi e domani ci saranno le fasi precedenti della corsa (verifiche sportive e tecniche e prove) e domenica ci sarà l’attesa gara che assegnerà i punti per le classifiche del campionato italiano per le auto moderne e per quelle storiche. Il trofeo Lodovico Scarfiotti è stato presentato in conferenza stampa con Luca Piergentili, sindaco di Sarnano, che ha snocciolato i numeri della manifestazione. "Sono attesi circa 700 persone – ha detto – tra giudici di gara, piloti, staff e loro famiglie. Poi ci sarà anche il raduno nazionale di camperisti per un fine settimana con tante presenze. A ciò aggiungiamo che saranno 3-4.000 le persone che troveranno posto lungo il percorso". Ci sono quindi gli ingredienti per un weekend da seguire. "C’è da andare a Sarnano nel fine settimana – ha detto Sandro Parcaroli, presidente della Provincia – per una manifestazione capace di coniugare spettacolo sportivo alla bellezza di un paese immerso nella natura".

È stato ricordato il ruolo nel 2008 del compianto Giovanni Battistelli, allora presidente dell’Aci, perché si organizzasse di nuovo questa corsa e per questa ragione sarà assegnato un trofeo col suo nome al miglior pilota marchigiano. Enrico Ruffini, presidente dell’Aci Macerata, ha ricordato i problemi dettati dal terremoto e dalla pandemia. "Non ci siamo mai fermati – ha detto – e, sul piano sportivo, valgono tantissimo le belle parole dei piloti su questa corsa. È un successo frutto del grande lavoro di squadra". Euro Carini, deus ex machina della cronoscalata, si è soffermato su alcuni aspetti: "L’attività organizzativa – spiega – tocca tutto l’anno. I migliori piloti vogliono essere presenti per la bellezza dei posti e per la sicurezza". Ha messo a punto tutti gli aspetti lo staff organizzatore dell’Aci Macerata, dell’Asd Ac Macerata, supportati dal comune di Sarnano, dalla Provincia, dalla Regione e col sostegno dell’associazione Terra di piloti e motori. La gara ha il patrocinio del Comune di Macerata. "Si tratta – ha detto l’assessore Riccardo Sacchi – di un evento in cui lo sport sposa il turismo". Su questo argomento è intervenuto anche Fabio Luna, presidente del Coni Marche. "Lo sport – ha detto – attrae più del 10% delle presenze turistiche". Queste manifestazioni contribuiscono a far conoscere il territorio. "Ed ecco – ha detto Fabio Romagnoli, delegato Coni provinciale – che è molto utile la passeggiata che si farà a Sarnano. Sul piano sportivo c’è interesse per l’automobilismo, pochi giorni fa c’era tanta gente a Corridonia per le gare di go kart".

Lorenzo Monachesi