Sbaffo, Carpani e Guadagni sugli scudi

Fallani 6.5. Fa buona guardia sugli attacchi del Fiorenzuola, riuscendo a non far passare nulla. Gran parte della vittoria in trasferta è anche merito suo.

Longobardi 6. Soffre un po’ in partenza, poi prende le misure e gioca con sicurezza.

Ferrante 7. Bene nella fase difensiva, ma soprattutto benissimo perché riesce ad approfittare di un errore del portiere ed è pronto a spedire il pallone in rete al momento opportuno.

Vona 6.5. Dà sicurezza a tutto il pacchetto difensivo, con la sua precisione e il suo ordine. Dalle sue parti gli avversari non passano praticamente mai.

Marafini 6.5. Lotta su ogni pallone, tanta corsa, tanta grinta e tantissima spinta per portare la Recanatese lontano dalle zone pericolose e sempre più vicina al traguardo della salvezza. (Dal 43’ st Somma ng).

Guadagni 6.5. Entra subito in partita, si fa vedere dai compagni, tiene sempre in apprensione il Fiorenzuola. Svolge ampiamente e con merito il suo compito. (Dal 36’ st Marilungo ng).

Alfieri 6. Perde qualche pallone, ogni tanto esce dalla partita, il mister se ne accorge e lo cambia nel secondo tempo. (Dal 13’ st Morone 6. Porta nuova linfa all’azione della Recanatese nel momento probabilmente più difficile della partita).

Raparo 6. Anche per lui qualche luce ma anche qualche ombra. Stessa sorte del compagno: sostituito a inizio ripresa. (Dal 13’ st Foresta 6. C’è da battagliare per mantenere il gol di vantaggio: lo fa elmetto in testa e senza troppi fronzoli).

Carpani 6.5. Qualche bellissima idea, vede sempre il gioco, è ispirato e ha un’ottima intesa con i compagni.

Sbaffo 6.5. Sfiora ripetutamente il raddoppio per la Recanatese e lo meriterebbe pure per la grinta e l’impegno che ci mette dall’inizio alla fine.

Senigagliesi 6. Pericoloso e determinato, anche se un filo meno protagonista rispetto al compagno di reparto. (Dal 43’ st Ferretti ng).

Pagliari 7. Schiera una Recanatese ordinata e gagliarda, centrando la partita perfetta. Vede bene i cambi nel secondo tempo, non sbaglia nulla. Avanti sempre così c’è la salvezza.