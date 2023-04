Sbaffo dà spettacolo, Ferrante una roccia

Meli 6,5: prima vola su una conclusione di testa di Melchiorri, poi ordinaria amministrazione.

Marafini 6,5: inizialmente ha il suo bel da fare nel contenere Paolucci, su cui commette anche un possibile fallo da rigore. Cresce nella ripresa.

Ferrante 7: sempre decisivo quando viene chiamato in causa, una roccia al centro della difesa.

Peretti 6,5: partita ordinata, senza grossi problemi. Puntuale, preciso, non rischia mai nulla.

Ferretti 6,5: nel primo tempo fatica a contenere Simonetti ma lo fa sempre con grande spirito di sacrificio, poi gara in discesa.

Senigagliesi 7: il primo spunto costringe Brogni al fallo da espulsione, ripresa in grande spolvero.

Morrone 6,5: dà ordine alla manovra dei suoi e gioca sempre per la squadra.

Alfieri 7: pennella sulla testa di Sbaffo la punizione assist che vale il vantaggio, nella ripresa la traversa gli nega la gioia del gol.

Carpani 7: confeziona dal fondo l’assist per il raddoppio di Guidobaldi.

Sbaffo 8,5: mina vagante in ogni parte del campo. Alla prima occasione trova l’angolo dove Vitali non può arrivare, poi gioca per i compagni sfoderando preziosismi d’altra categoria, come in occasione del terzo gol.

Guidobaldi 7: alla prima circostanza in cui viene chiamato in causa di testa firma il raddoppio.

Guadagni 7: una mezz’ora in cui ha anche l’occasione di andare a segno, realizzando con sicurezza.

Giampaolo 7: anche per lui mezz’ora circa, quanto basta per mettere la sua firma sul poker.

Foresta, Raparo e Pacciardi ng.

All. Pagliari 7: la sua squadra conclude come meglio non poteva la stagione regolare, restituendo il poker all’Ancona con una prova ineccepibile.

g. p.