Scalpita la rinnovata Maceratese Domenica esame con l’Atletico Gallo

La rinnovata Maceratese è subito attesa da un esame sul campo dell’Atletico Gallo. I biancorossi accusano un distacco di 6 punti dagli avversari e la speranza è che finalmente si sia voltata pagina dopo una prima parte di stagione deludente come dimostra il mercato di riparazione a cui la società è ricorsa in modo consistente bocciando le operazioni fatte in estate.

Sono arrivati i centrocampisti Alex Misin e Giorgio Pagliari; il difensore Matteo Nicolosi; l’attaccante esterno Ferdinando D’Ercole e poco prima la punta centrale Adrea De Iulis. È stato fatto un ricco ritocco perché la rosa è stata profondamente rinnovata con molti giocatori che hanno cambiato aria. Non fanno più parte della rosa il difensore Vallorani tesserato dal Monticelli, il centrocampista Loviso è passato alla Sangiustese, il difensore Marino e l’attaccante Papa si sono trasferiti al Matelica, il giovane Ivan Cirulli è passato al Valfoglia, Rivamar è tornato in Argentina e Battezzati si è trasferito in Spagna, non c’è più l’attaccante Diop e tempo fa è salito in D il centrocampista De Marzo. È molto probabile che i nuovi arrivati siano utilizzati domenica, il difensore Nicolosi ha scontato nel turno precedente la squalifica, e a quel punto gli under dovrebbero essere il portiere Santarelli (2002), il terzino destro Iulitti (2004) e l’attaccante esterno Cirulli (2004). Nel frattempo continua il silenzio stampa della società.