Scherma, le nazionali al lavoro a Sarnano C’è da prepararsi al mondiale giovanile

Fianco a fianco con i "big", in un ritiro congiunto a Sarnano. Gli azzurrini del fioretto preparano il Campionato del mondo Giovani e Cadetti "Plovdiv 2023", in un allenamento collegiale insieme con gli Assoluti, cominciato sabato scorso, che si concluderà domani. "Diamo di nuovo il benvenuto agli azzurri e alle azzurre del fioretto – afferma il sindaco Luca Piergentili –. L’accordo con la Federazione scherma firmato nell’ottobre 2021 prevede che Sarnano ospiti periodicamente dei ritiri di allenamento collegiale fino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024". Il commissario tecnico Stefano Cerioni ha convocato per questo ritiro congiunto 38 atleti, equamente divisi tra uomini e donne: i "grandi" e il gruppo under 17-under 20, in uno scambio prezioso soprattutto per i più giovani che si preparano a dare l’assalto alla kermesse iridata in Bulgaria. Il fioretto sarà protagonista a Plovdiv nella parte centrale del programma del Mondiale. Per la categoria under 20 saliranno in pedana il 4 aprile nelle gare individuali e poi il 6 per le competizioni a squadre i fiorettisti Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni e Matteo Morini, le fiorettiste Giulia Amore, Matilde Calvanese, Carlotta Ferrari e Aurora Grandis; riserve in Italia saranno Matteo Iacomoni e Benedetta Pantanetti. Il 5 aprile, invece, nelle prove under 17 l’Italia sarà rappresentata da Fernando Scalora, Mattia De Cristofaro ed Elia Pasin al maschile, e da Mariavittoria Berretta, Greta Collini e Vittoria Pinna al femminile; tra i Cadetti saranno riserve in patria Jacopo Poggio e Sofia Giordani. Lo staff tecnico sarà composto dai maestri Fabrizio Villa, Francesca Bortolozzi e Giuseppe Pierucci.