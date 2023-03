Sconfitta a Roma per la Halley, un punto in meno al termine dei supplementari

STELLA AZZURRA

59

HALLEY THUNDER MATELICA

58

STELLA AZZURRA : Prosperi 6, Ndiaye, D’Arcangeli, Collovati 2, Brzonova 14, Nikolic 18, Barbakadze 4, Zangara, Pelka 10, Bucchieri 3, Garofalo 2. All. Chimenti.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini, Ridolfi, Stronari, Celani, Grassia 16, Steggink 6, Gramaccioni 11, Gonzalez 9, Iob 6, Michelini 2, Franciolini, Offor 8. All. Cutugno.

Arbitri: Curreli di Cagliari e Zara di Oristano. Parziali: 16-10, 29-23 (13-13), 36-37 (7-14), 50-50 (14-13), overtime 59-50 (9-8).

La Halley non sa più vincere. Anche a Roma getta alle ortiche una partita incredibile, perdendo di un solo punto al termine di un overtime. La squadra di coach Cutugno non carbura bene sia nel primo che nel secondo quarto. Si arriva al riposo con le padrone di casa in vantaggio di 6 lunghezze. Dopo l’intervallo Gramaccioni, Grassia e Steggink danno la spinta giusta e la Halley Thunder pareggia il conto (34-34) e, nel finale di terzo quarto, capitan Gonzalez firma il sorpasso con due tiri liberi (36-37). Combattuta l’ultima frazione di gioco, con parità a 4 minuti dalla sirena (45-45) e successivo allungo delle matelicesi che si portano avanti di 4 punti a un minuto e 51 secondi dal termine. Ma la Stella Azzurra riesce ad effettuare il controsorpasso (50-49 a 23 secondi dalla fine). Sul fil di sirena Gramaccioni ha i due liberi del successo, ne realizza solo uno e così, sul 50-50, si va all’overtime. Offor mette dentro la palla del 50-52, poi Gonzalez – per due volte – (52-54 e 56-58) cerca di dare la spallata decisiva. A 11 secondi dal termine, Roma tira fuori dal cilindro la tripla di Pelka che vale il sorpasso (59-58). Time out e ultima azione con tiro affidato al capitano "Pepo": palla sul ferro e suono della sirena. La Halley sabato giocherà contro il Roseto.

m. g.