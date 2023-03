Sconfitto il Camerino Oggi gioca l’Elpidiense

Oggi a Pollenza si giocherà una partita chiave perché vincendo l’Elpidiense Cascinare allungherebbe il passo in testa alla classifica approfittando della sconfitta del Camerino. Alle spalle delle prime due pareggiano Appignanese e Settempeda con Esanatoglia ed Elfa Tolentino. È stata rinviata la partita tra Montecosaro e Cska Amatori Corridonia dopo che l’amministrazione comunale montecosarese ha disposto la chiusura dell’impianto. La Folgore Castelraimondo fa il pieno battendo l’Urbis Salvia che protesta in occasione del primo gol per la presunta posizione irregolare di Dashi dal cui traversone nasce il gol di Bisbocci che fa centro, dopo un primo tentativo respinto dal portiere. Poi ai locali è annullato il gol di Nicolò Albanese per posizione irregolare. Il raddoppio arriva nel finale con Dashi che calcia a rete, dopo un’azione personale, il portiere respinge la conclusione e sulla ripresa Dashi segna. La società della Folgore Castelraimondo ha donato una mimosa alle donne.

Risultati e marcatori della 7ª giornata di ritorno: Appignanese-Esanatoglia 0-0; Caldarola-Camerino 1-0 (36’ st Ajradinoski); Cingolana San Francesco-Vigor Montecosaro 0-3 (10’ Tulli, 30’ st Micucci, 26’ Baiocco); Folgore Castelraimondo-Urbis Salvia 2-0 (13’ st Bisbocci, 40’ st Dashi); Montecosaro-Cska Amatori Corridonia rinviata; Sarnano-Portorecanati 2-2 (40’ aut. Ciccioli, 44’ e 1’ st Seculini, 37’ st Petrini); Settempeda-Elfa Tolentino 2-2 (7’ Storani, 12’ e 18’ st Strappini, 240’ st Mazzetti). Oggi. Montemilone Pollenza-Elpidiense Cascinare.

Classifica. Elpidiense Cascinare* 50; Camerino 49; Appignanese 46; Settempeda 42; Folgore Castelraimondo 33; Portorecanati 31; Elfa Tolentino 29; Caldarola, Vigor Montecosaro 28; Montemilone Pollenza*, Urbis Salvia 25; Cingolana San Francesco 22; Esanatoglia 21; Montecosaro* 18; Sarnano 14; Cska Amatori Corridonia* 13. * una gara in meno