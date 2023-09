Scorsini: "Abbiamo creato molto, ma loro sono stati bravi" a Fano

Marco Scorsini riconosce i meriti degli avversari. "Devo fare i complimenti al Riccione, sapevo che ha giocatori importanti. Le poche occasione concesse ci hanno fatto male e hanno fatto pure un bel gol. Noi abbiamo provato in tutti i modi a recuperare la partita – dice il tecnico dei granata – lo abbiamo fatto anche in maniera ben organizzata e nei 6 o 7 minuti dove ci siamo allungati è perché ho voluto avanzare Gonzales dietro alle due punte, però rischiavamo nell’uno contro uno e non era dunque il caso di prendere subito il secondo gol per cui sono tornato a tre a centrocampo. Che era la soluzione più giusta". Nessun rimpianto. "Abbiamo creato varie occasioni da gol, – prosegue mister Scorsini – peccato che nell’ultima fase della gara siamo stati poco cattivi e poco decisi nella zampata finale. Non ho comunque nulla da rimproverare ai miei, hanno dato tutto quello che avevano".

Una sconfitta che arriva con all’orizzonte il derby con la Samb. "Cercavamo di prendere punti pesanti invece questo è il primo stop della mia gestione. Adesso bisogna recuperare le energie, perché ne sono stata spese tante, e ci prepariamo ad una trasferta che dire durissima è poco". La classifica piange. "Non guardavo la classifica dopo la vittoria col Fossombrone, serviva solo a dare entusiasmo ai miei ragazzi, non la guardo ora. Adesso dopo Riccione arriva la Samb che è un scoglio durissimo. La prepariamo con la massima attenzione e il massimo rispetto dell’avversario, che è una Ferrari!".

Nico Pulzetti, tecnico dello United Riccione è sincero quando analizza l’incontro. "Risultato ottimo per noi – esordisce il tecnico dei romagnoli – la prestazione anche, l’unica cosa è che le partite vanno chiuse perché altrimenti si soffre fino alla fine. Soprattutto contro un Fano che sapevo cercava sempre la profondità ed era pericoloso sulle palle inattive. Per cui devo fare i complimenti ai miei ragazzi che, nel sacrificio, l’hanno portata a casa".

Non è stata una gara facile. "Alla fine abbiamo sofferto – ammette Pulzetti – ma siamo riusciti a portare a casa tre punti". Riccione che infila due vittorie. "Come è successo a Forlì in Coppa e a Tivoli sul piano del gioco non posso dire niente. Era solo questione di attenzione, di poca personalità in alcuni casi di esperienza in altri, visto che abbiamo subito 5 gol in 2 gare su palle inattive. Abbiamo lavorato tanto in queste ultime due settimane – prosegue il tecnico biancoazzurro – e sono contento perché non abbiamo subito gol. Per me è tanta roba".

s.c.