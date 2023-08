Scorsini: "Fano al 75% per l’esordio in Coppa" Mercato: un difensore centrale prima di tutto

Il Fano ha chiuso il periodo di preparazione con la vittoria, sabato, per 4-1 sulla Primavera del Gubbio: "Sono stato felicissimo di aver rivisto il mio grande amico Davide Baiocco – ha detto mister Scorsini – con il quale ho condiviso un campionato con la maglia granata (era il 199697, ndr). Ha una buonissima squadra di ragazzi che ci ha dato pure qualche grattacapo nel secondo tempo, quando io avevo già effettuato tutti i cambi". In pratica da domani inizierà la stagione ufficiale, quelle con le partite vere, visto che domenica prossima l’Alma è attesa al primo turno di Coppa Italia contro la Vigor Senigallia. "È vero – conferma il tecnico dell’Alma – da martedì (domani, ndr) inizieremo la settimana tipo, anche se chiaramente ci saranno ancora lavori abbastanza pesanti in quanto dobbiamo incrementare la preparazione per quei giocatori che si sono aggregati dal 16 agosto. Comunque l’obiettivo e cercare di portare tutto il gruppo, e quindi la squadra che scenderà in campo domenica, al 70-75% di condizione atletica generale".

Il riferimento è a Urbinati, Tenkorang e Guerrieri, ma già "Urbi", il capitano granata, ha dimostrato di essere in buona forma e in grado di prendere per mano questa nuova Alma ancora tutta da scoprire. E soprattutto da completare, visto che mister Scorsini aspetta di avere a disposizione un difensore centrale di esperienza. Un elemento in grado di guidare la difesa e soprattutto di aiutare i giovani under a crescere. Anche perché il Fano giocherà con i quattro over in campo, avendo rinunciato al portiere, ruolo che sarà ricoperto da Guerrieri e da Olivieri (anche lui da quest’anno over). Sui nomi del difensore c’è il massimo riserbo, anche perché la scelta spetta esclusivamente al presidente Mario Russo. In società si discute anche di prendere una punta e Broso sarebbe ancora il nome più gettonato.

Questa che viene sarà anche la settimana dove la Serie D ufficializzerà la composizione dei gironi e forse anche i calendari. La Federazione ha deciso di aspettare la sentenza del Consiglio di Stato (in programma domani) in merito al ricorso della Reggina per poi decidere se farla ripartire dalla Serie D o meno, per cui tutto dipenderà da quest’ultimo strascico giudiziario. Comunque, tra le varie ipotesi che circolano per la composizione del Girone F una sarebbe la seguente e vedrebbe anche la presenza di due formazioni romagnole: Alma Juventus Fano, Atletico Ascoli, Fossombrone, Sambenedettese, Vigor Senigallia, Flaminia, Real Monterotondo Scalo, Tivoli, Campobasso, Matese, Termoli, Vastogirardi, Avezzano, Chieti, L’Aquila, Notaresco, United Riccione, Victor San Marino. Ma non ci sarebbe da stupirsi se fosse diverso.

sil.cla.