Scorsini: "Fano rappresenta lo spirito della città"

"Sapevo che sarebbe stata dura e che il Termoli ha un organico di assoluto valore che andava affrontato con intelligenza", ha esordito così mister Marco Scorsini in sala stampa dopo l’1-0 sui molisani. "I miei ragazzi hanno interpretato la partita in maniera perfetta – ha proseguito – per il caldo e la preparazione nel primo tempo siamo partiti diesel, ma nel secondo tempo siamo andati a benzina e quando loro sono calati ho avanzato il baricentro e preso il pallino del gioco". In effetti "dopo l’1-0 – ha rimarcato Scorsini – Lombardo ha fatto un miracolo altrimenti la partita era chiusa e alle loro bocche da fuoco abbiamo concesso solo una palla gol alla fine". I meriti. "Questa squadra non muore mai e rappresenta la mia idea di calcio e lo spirito di questa città. Questa è una domenica che dobbiamo goderci tutti, a partire dalla società perché, attenzione!, noi abbiamo fatto 8 punti e guardiamo dove sarebbe stato il mio Fano dei giovani!". Tutti bravi, a cominciare da Tenkorang per finire a Tomassini. A Padovani. "Glielo avevo promesso, è entrato nel momento topico: avevo bisogno di un giocatore di peso per dare coraggio alla squadra".