Scorsini gongola, Clementi giù: "Bisogna cambiare"

"Eliminare una squadra forte come la Vigor è motivo di orgoglio, sono molto soddisfatto di questa prestazione. Non abbiamo vissuto momenti facili durante l’estate, ma l’inizio è buono - dice il mister dell’Alma Marco Scorsini -. È un torneo durissimo, dovremo scendere in campo con questo atteggiamento ogni domenica. Se i tifosi si aspettano di salvarsi ad ottobre la risposta è no. A maggio vi garantisco che ci riusciremo".

Clementi, fronte Vigor, è di tutt’altro umore. Sconfitta ed infortunio al polpaccio per Pesaresi, un avvio di stagione da dimenticare. "Prestazione insufficiente, c’è poco da dire - afferma l’allenatore rossoblu -. Accetto la sconfitta se la prestazione è dignitosa. Oggi non lo è stata, questa non è la Vigor che mi aspetto, bisogna cambiare registro".