Scorsini: "Nella ripresa abbiamo creato tanto"

L’Alma Juventus Fano resta a quota dieci in classifica e c’è inevitabile rammarico nell’entourage fanese. Per il trainer Scorsini "il Fano ha disputato il miglior secondo tempo delle prime dieci giornate di campionato. Abbiamo creato tanto, addirittura a portiere battuto abbiamo visto negata la gioia del gol per un salvataggio sulla riga di porta – ha proseguito l’allenatore dell’Alma Juventus Fano – C’è da dire che, in una settimana, abbiamo disputato partite dure come quelle contro contro Chieti e L’Aquila. Fino al gol-partita non ci sono state grandi azioni, poi è normale che quando concedi palloni importanti a calciatori come Di Nardo e Corvino, rischi di subire, come poi effettivamente è successo.

Il rammarico resta per aver messo in seria difficoltà il Campobasso – ha aggiunto Scorsini – Non posso addebitare nulla ai miei, anche per via della stanchezza che si è fatta sentire. La settimana sarà importante per preparare al meglio la prossima partita, cercando di trovare punti per muovere la classifica. Dobbiamo conservare la serie D in un campionato difficile ed equilibrato: queso è il nostro grande obiettivo".