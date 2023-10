Scorsini: "Orgoglioso di questo gruppo"

Mister Scorsini, in sala stampa, arriva per ultimo, ma parte dall’inizio. "Se non ve ne siete accorti – dice il tecnico granata – questa squadra con 12 punti (9+3 tolti) è in piena zona playoff, è al 3° turno di Coppa Italia, ha la seconda miglior difesa con 2 gol subiti e sta sTupendo tutto l’intero girone. E io ne sono orgoglioso". E aggiunge: "Venivamo da una settimana dura e di grande soddisfazione a dimostrazione che il lavoro paga sempre. Il Fano si meritava questa vittoria sudata e non facile che voglio dedicare alla mia famiglia che probabilmente ha sofferto davanti alla tv". La novità? "Oggi (ieri, ndr) ho cambiato spartito, perché il bello per un allenatore in settimana è quello di mettere in difficoltà gli avversari. Sapevo che il Matese è una squadra fisica e pericolosa sulle palle inattive per cui non li ho attesi. Però puoi stare a giocare nella loro metà campo, puoi avere il possesso palla e tutti i numeri che vuoi, ma se alla fine Tenkorang non tira fuori dal cilindro un eurogol finisce 0-0". Di là mister Urbano: "Ci è mancato forse un pizzico di cattiveria in più, però abbiamo perso per un episodio dove Tenkorang ha fatto una prodezza". Chiude "Tenko": "Un gol che vale tanto, anche per me".

s.c.