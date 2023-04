"Scritto un pezzo di storia. L’Itas? È favorita"

Campione d’Italia nelle ultime 3 stagioni, la Lube ha abituato ai trionfi, ma questa finale è un traguardo che riempie d’orgoglio. Il sentimento è ben espresso da patron Fabio Giulianelli: "Questa finale è allucinante dopo il ringiovanimento della rosa. Questa società è fortissima. Ci siamo sempre noi in finale! Anticipo che l’incasso di gara2 sarà devoluto alla Caritas". Blengini, già coach più vincente in biancorosso, aggiunge un’altra perla: "Abbiamo fatto qualcosa di grande, essere in finale in una stagione come questa equivale ad aver scritto un altro pezzo di storia. Sono orgoglioso e commosso. Faccio i complimenti a Milano perché è una squadra che gioca una pallavolo eccellente e anche questa (ieri, ndr) sera lo ha dimostrato. Trento? Ammetto che pensavo avrebbe vinto Piacenza, comunque è più accreditata di noi e avrà il fattore campo". Capitan De Cecco: "Ci siamo fatti un bel regalo, ma adesso non vogliamo fermarci". Nikolov: "A fine partita ho pianto. Avevo sbagliato 7 battute anche perché avevo provato a tirarle in modo diverso, l’ultima l’ho fatta dritta e potente ed è stato grande esultare". Il più giovane che dà la finale al primo anno del ciclo giovane? "Eh... sembra una favola ma per completare dobbiamo vincere contro Trento dove giocò mio padre". Infine Zaytsev: "Non sarà stata una partita bella tecnicamente ma il dispendio fisico è stato pazzesco. Abbiamo voglia di lasciarlo qui il tricolore, su questo taraflex". La storia di questi playoff è cambiata quando lei è stato messo in ricezione... "Porterò c...".

Andrea Scoppa