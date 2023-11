Seccardini amaro:: "Anche il pareggio sarebbe stato stretto"

Al termine della gara, mister Simone Seccardini non nasconde l’amarezza per un risultato che penalizza oltremodo i suoi ragazzi: "Forse non abbiamo avuto la lucidità negli ultimi minuti di gestire il momento e invece abbiamo fatto scaturire la palla inattiva da cui è nato il gol dell’Avezzano. Ai miei ragazzi, però, non posso rimproverare niente perché l’impegno e il furore agonistico ci sono stati, abbiamo avuto il coraggio di imporre la partita a viso aperto. Sono sincero, dire che il pareggio ci sarebbe andato anche stretto non è esagerato". Seccardini poi aggiunge: "Raccogliamo zero punti, che per la classifica sono pesanti, però la prestazione e il coraggio dei ragazzi sono da sottolineare e questo è ciò che importa in ottica futura. L’esperienza si acquisisce giocando le gare, siamo una squadra giovane e per noi ogni partita rappresenta una sfida con degli squadroni. La nostra filosofia è quella di far emergere le nostre individualità".