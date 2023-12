Seccardini: "Peccato, meritavamo di vincere"

Amaro a fine gara il commento di Simone Seccardini, allenatore dell’Atletico Ascoli. I bianconeri dovevano vincere questa sfida per togliersi dai bassifondi della graduatoria anche alla luce dei due prossimi impegni: mercoledì recupero della sfida non giocata domenica scorsa a Vastogirardi a causa della neve e domenica l’attesissimo derby contro la capolista Sambenedettese. E invece anche a causa di numerosi errori di mira le conclusioni dei bianconeri non sono mai finite nello specchio della porta. "Non sono preoccupato – ha dichiarato il mister dell’Atletico – perché è vero che non abbiamo grandi ‘stoccatori’ dai venti metri, ma siamo comunque arrivati al tiro a conclusione anche di belle manovre. Ci è mancato solo il gol, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Queste gare sono difficili da sbloccare perché oggi il Fossombrone ha pensato solo a difendersi e gli spazi erano sempre limitati. Ci prendiamo questo punto che ci fa fare un passettino in classifica anche se fa male non averne raccolti tre perché oggi davvero meritavamo di vincere per tutto quello che abbiamo prodotto. Purtroppo, sta diventando una costante questa tendenza di giocare bene e raccogliere meno di quello che meritiamo, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. Anche questa settimana ho dovuto fare i conti con gli infortunati e gli influenzati ma ho una rosa ampia e lo dimostra anche il fatto che ho dovuto sostituire D’Alessandro prima della fine del primo tempo per un risentimento muscolare e al suo posto è entrato Casale che giocherebbe titolare da qualsiasi altra parte. Adesso ci aspettano due trasferte molto difficili – ha concluso Seccardini – e già da domani inizieremo a preparare il recupero di mercoledì a Vastogirardi per un match salvezza molto delicato. Poi ci concentreremo sul derby di domenica contro la capolista Sambenedettese".

v. r.