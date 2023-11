Seccardini soddisfatto: "Punto utile, non abbiamo mai rischiato niente"

Nonostante la mancata vittoria, il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini, è parso comunque soddisfatto al termine del match. "Un pareggio che arriva dopo la beffa di Avezzano – ha ammesso – e che comunque ha dimostrato che la squadra ha superato la delusione per un ko che non meritavamo. Sapevamo che oggi (ieri, ndr) sarebbe stata una gara difficile. Avevo detto alla vigilia che avremmo affrontato un Fano stimolato a far bene dall’arrivo del nuovo allenatore. E si è visto che gli atleti ospiti si sono sentiti più responsabilizzati e hanno messo in campo a livello caratteriale quel qualcosa in più. D’altronde quella fanese è una squadra costruita per i vertici della classifica e che solo lo scorso anno ha vinto i play off di Serie D. Una squadra strutturata, rocciosa, brava nelle transizioni e con giocatori di qualità in avanti bravissimi ad attaccare la profondità. Il Fano non merita certo la classifica che ha. Noi abbiamo fatto la partita, accettando di lasciare agli avversari la profondità. Ho sostituito D’Alessandro che ha giocato sempre e ha avuto una piccola contrattura, ma non abbiamo mai rischiato niente. E non rischiare niente contro questo Alma Juve Fano, vale come una vittoria. Ci prendiamo questo punto come qualcosa di utile per la nostra classifica, ma soprattutto continuiamo con le nostre certezze e con la nostra identità. Al di là del gol e del guizzo finale, ci è mancato veramente poco per confermare quanto fatto nelle quattro precedenti gare della mia gestione. Dovremo battagliare fino alla fine – ha proseguito l’allenatore bianconero – Siamo una squadra neopromossa e dobbiamo continuare a prendere ‘schiaffi’ per cercare di crescere ancora di più".

v. r.