Seconda giornata del campionato di pallamano serie A. Palaquaresima sold out. La Macagi sfida il Bozen

Un esordio via l’altro per la Macagi Cingoli: al debutto nel torneo di A Gold, avvenuto a a Fasano (verdetto amaro nonostante la bella prova) segue quello di domani alle 18 quando la Macagi Cingoli ospiterà il Bozen. Al Palaquaresima è annunciato il tutto-esaurito per la sfida alla formazione di Bolzano. "Ci fa piacere che le aspettative siano intense, per noi – dice il presidente Gastone Corti – costituiscono uno stimolo in più. Dopo la gara contro il Fasano campione d’Italia, eccone un’altra con una rivale blasonata. Non ci faremo distrarre dalla bella prova di sabato scorso: disputeremo la nostra partita con umiltà, entusiasmo e voglia di dimostrare quale e quanto considerevole sia il nostro valore". Replicare la recente prestazione sarebbe già tanto. "Ogni gara è diversa, affronteremo gli avversari con gli stessi presupposti che ci hanno permesso di disputare una prova convincente, anche se ci è mancato il conforto del risultato. Speriamo di completare le premesse con un verdetto favorevole". L’organico è in buone condizioni. "Tutti a posto – puntualizza Corti – compreso il terzino Aaron Codina Vivanco che ha riportato una ferita all’arcata sopracciliare destra: per favorirne la saturazione e non compromettere il rientro, il giocatore ha effettuato una preparazione un po’ soft". È stata lanciata la campagna abbonamenti: 13 partite casalinghe, 50 euro; per ogni ingresso, prezzo del biglietto, 5 euro. Per la fascia under 18 dei tesserati alla Polisportiva (pallamano e pallavolo) abbonamento annuo a un euro.

Gianfilippo Centanni