Seghetti, giorno indimenticabile

Il debutto in serie B è uno di quei momenti che un giovane ricorderà a lungo. Il diciannovenne pollentino Alessandro Seghetti ha tagliato quel traguardo con il Perugia, gli umbri lo hanno preso quattro anni fa. E così quei 14 minuti Seghetti non potrà mai dimenticare: è l’82’ quando Castori lo manda in campo al posto di Santoro. Il tecnico settempedano non ci ha pensato due volte gettando nella mischia il 19enne pollentino che ha ripagato la fiducia del tecnico non accusando emozione e giocando bene i palloni che gli sono capitati. Al 96’ l’arbitro ha decretato la fine del match, terminato sullo 0-0, e Seghetti in quei 14 minuti ha coronato un sogno. Il ragazzo fa parte della Primavera ma si allena con la prima squadra. Il giocatore ha iniziato con la Robur Macerata e poi ha proseguito a Tolentino che ha lasciato a 15 anni per trasferirsi nel Perugia. In quel momento ha iniziato un cammino che lo ha portato a giocare nella prima squadra. Tanti maceratesi che lo conoscono hanno seguito la partita con comprensibile emozione esultando quando il ragazzo ha fatto l’ingresso in campo.