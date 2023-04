Sei risultati utili consecutivi: "Ritrovati i giusti equilibri"

"Prestazione importante su uno dei campi più difficili di tutto il campionato". Parla soddisfatto per la partita giocata dalla sua squadra, Francesco Cantatore, tecnico del Corridonia, dopo lo 0-0 di sabato scorso maturato contro l’Aurora Treia. "Non abbiamo capitalizzato 4 occasioni da gol nitide sulle quali potevamo andare in vantaggio, quindi da questo punto di vista c’è un pizzico di rammarico – continua il tecnico –, ma non aver subito gol contro uno dei migliori attacchi del campionato ci trasmette fiducia per le prossime gare e ci trasmette fiducia sulla bontà del lavoro che stiamo facendo". Per il Corridonia il pareggio di sabato è il sesto risultato utile consecutivo, segno di continuità e di una ritrovata brillantezza con la gestione Cantatore: "La squadra ha ritrovato gli equilibri giusti e abbiamo voglia tutti insieme di raggiungere l’obiettivo salvezza, per farlo dovremo dare tutto nelle restanti sfide che ci attendono, dove dovremo giocarcela contro avversari forti, ma come dimostrato fino ad oggi, ce la giochiamo con tutti".

m. n.