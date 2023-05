"Sembrava un film, che atmosfera stupenda"

"Sembrava un film e questo è stato l’ultimo colpo di scena". Così capitan Delfino commenta emozionato l’incredibile ingresso nei playoff, coi tifosi inchiodati alle poltroncine, gli occhi fissi sui telefonini e i giocatori al tavolo a guardare il finale di Scafati-Brescia. La vittoria era già in pugno, mancava però il via libera con il ko dei lombardi che ha scatenato la festa e l’invasione di campo: "Un’atmosfera incredibile, tutti a ballare e saltare - continua Carlos - poi i tifosi sono entrati persino negli spogliatoi per continuare a festeggiare. E’ tutta per loro, per la gente che non ci ha mai mollato e anzi ha continuato a spingere: sono al mio terzo anno qua mi sento molto partecipe di tutto quello che succede in città".

Delfino ha sfoderato un 2° quarto pazzesco, con 15 punti in 10’: "Un pensiero mi ha attraversato la testa, che sarebbe potuta anche essere la mia ultima partita e volevo fare qualcosa di importante, aiutare la squadra, dare il mio contributo. Ma non c’è ancora niente di scritto o di deciso, intanto giochiamo ancora, sotto con Milano".

Repesa è strafelice, per usare un termine a lui caro: "E’ un risultato straordinario, consapevoli di aver attraversato un periodo non facile. Magari Brescia stava meglio di noi in questo periodo ma entriamo ai playoff con pieno merito perché per una sola settimana in tutta la stagione siamo stati fuori dalle prime otto. Grazie al mio amico Pino, ma non è un favore, si è guadagnato la salvezza. Nello spogliatoio ai ragazzi, scherzando ho detto: adesso se non viciamo lo scudetto siamo veramente delle merde!". Ripercorre le emozioni e guarda già all’avversario che li attende: "Confidavo che Carlos potesse fare qualcosa di speciale, non bisogna avere paura in queste situazioni, nella vita come nello sport. Affrontiamo Milano e non sono il tipo a cui piace la classica frase non abbiamo niente da perdere. Martedì mattina si comincia a prepararci e ai tifosi dico: dimostriamo di essere Basket City, per garatre dovete essere in novemila".

Elisabetta Ferri