Semifinale scudetto, Porto Potenza sfida Giulianova

Oggi si saprà chi tra la Santo Stefano Kos Group Porto Potenza e l’Amicacci Giulianova conquisterà il pass per la finale scudetto di basket in carrozzina. Alla finestra ci sarà l’Unipol Cantù, che ha già centrato la qualificazione, in attesa di conoscere l’esito della semifinale di oggi alle 15 al PalaPrincipi di Porto Potenza. Sarà un derby nel derby tra i tecnici della nazionale azzurra: Carlo Di Giusto e Roberto Ceriscioli. In settimana i portopotenini hanno preparato con attenzione la sfida ripensando agli errori commessi, in particolare in gara2 "quando – dice Ceriscioli – abbiamo pagato l’inizio troppo morbido lasciando spazio alla manovra d’attacco degli avversari e subìto la loro pressione difensiva". La gara andrà in diretta sul canale Twitch Italbasket (https:www.twitch.tvitalbasketofficial), le riprese saranno di Twinssebastiani, telecronaca dei giornalisti Nico Coppari e Andrea Bovari.