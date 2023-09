Senigallia è poco Vigor, passa l’Alma Fano Badan punisce i rossoblu che non mordono

VIGOR

0

ALMA

1

VIGOR (4-3-3): Alessandroni, Sheffer (38’st Vrioni), Bartolini, Tomba, Pierpaoli (22’st Capezzani), Magi Galluzzi, Kerjota, Baldini, Pesaresi (1’st Mancini), D’Errico, Casagrande (8’st Balleello). All.Clementi

ALMA (3-5-2) Guerrieri, Pensalfini (49’st Paszynski) Riggioni, Urbinati (28’st Zingaretti), Mancini, Tomassini, Zanni (32’st Badan), Gonzales, Tenkorang, Serges (41’st Allegrucci), Roberti (32’st Malshi). All. Scorsini

Arbitro: Rashed di Imola

Reti: 38’st Badan (A)

Note: Spett. 1100 circa Ammoniti: Pierpaoli (V), Gonzales (A), Capezzani (V)

La storia si ripete. La Vigor cade contro l’Alma, anche stavolta di misura. Lo schiaffone che Aldo Clementi temeva, visto l’andazzo delle gare di precampionato, è arrivato. È solo l’inizio, non fa così male, ma la Vigor poco incisiva e leziosa è ancora lì ed il mister pretende un cambio di rotta immediato.

Match non memorabile, all’Alma basta un acuto del neo entrato Badan per passare il turno secco di Coppa Italia. Tanto gioco, buoni spunti, ma i senigalliesi non tirano in porta. Il Fano invece ha disputato una partita di sacrificio: meno propositivo, ma di sicuro più cinico.

Buon approccio dei locali, la prima nitida occasione del match capita a Kerjota che lascia partire un insidioso tiro cross: apprezzabile tentativo, ma la sfera finisce poco sopra il sette.

Con il passare dei minuti il Fano prende coraggio e guadagna metri. Un paio di ingenuità potrebbero favorire i ragazzi di Scorsini, ma in qualche modo la retroguardia vigorina si salva.

I rossoblu rialzano la testa e vanno di nuovo vicini al vantaggio: D’Errico pennella in area, Pesaresi incorna, ma la sfera sfiora il palo e finisce sul fondo. Quindi la Vigor continua ad attaccare, un delizioso passaggio di Kerjota mette D’Errico di fronte alla porta, il fantasista calcia addosso a Guerrieri che salva il risultato.

La ripresa regala poi subito un brivido: cross di Bartolini per Baldini che da buona posizione calcia sulla traversa. La risposta non tarda ad arrivare, Tenkorang si smarca bene, ma sul più bello si fa ipnotizzare da Alessandroni. Dopo le sfuriate iniziali, il ritmo del match però cala.

La Vigor tiene il pallino del gioco eppure la manovra è lenta e prevedibile, neanche a dirlo a fine frazione arriva la severa punizione: il velenosissimo tiro di Badan taglia tutta l’area e beffa Alessandroni.

Negli ultimi minuti i rossoblu schiacciano il Fano nella propria metà campo, ma con poca convinzione. L’ultimo tiro di Kerjota non spaventa Guerrieri, il primo round è dell’Alma.

Nicolò Scocchera