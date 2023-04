Senza Charalampopoulos partita da ko tecnico

Kravic 6 In una giornata dove Totè è completamente mancato, ha cercato di tenere alta la bandiera sotto i tabelloni senza però incidere sulla gara. Questo perché ha sempre pochi palloni giocabili. Tra i peggio, sicuramente uno dei meno peggio. Chiude la gara con 5 su 8 da sotto con 8 rimbalzi presi.

Rahkman 5 Ha messo dentro il primo canestro dopo 17 minuti di gara. Ad un certo punto sembrava potesse ‘accendersi’. E’ durato un paio di minuti il suo bengala nel cielo della Vuelle. Poi tutto come nei primi venti minuti: non pervenuto. Dicono che il suo agente già cerchi di piazzarlo. Da asso nella manica è diventato... un due di coppe a briscola. Chiude la partita con 2 su 3 da sotto con 1 su 5 dalla distanza con 3 su 3 nei libri. Ininfluente.

Visconti n.g. In campo 5 minuti, ha tentato due tiri dalla distanza sbagliandoli.

Moretti 5,5 Chiude con 2 punti segnati all’interno di una gara dove ha più giocato da play che da guardia. Ma questa volta in fase offensiva il suo peso è stato insensibile perché chiude con 1 su 4 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha battutto un solo tiro libero il che fotografa perfettamente la situazione.

Tambone 5,5 Sta in campo come anti Logan. Per la difesa. Ma senza la sicurezza delle giornate migliori perché ha rinunciato anche a tiri facili in transizione. Il segnale di una formazione che sta ormai giocando con il freno a mano tirato. Chiude con con 0 su 2 da sotto e 2 su 2 da fuori.

Daye 5,5 Due canestri a partita già nelle mani di Scafati. Periferico. Un pesce fuor d’acqua in questa formazione che lavora, anzi lavorava, di gruppo. Chiude con 3 su 5 da sotto e 1 su 2 dalla distanza con 4 rimbalzi.

Charalampopoulos 8 Senza di lui sarebbe finita come quelle gare grandi contro piccoli. Poteva finire peggio di Milano. Ha chiuso la sua gara con 6 su 10 da sotto e 4 su 7 dalla distanza cvon 9 su 9 nei liberi e 4 rimbalzi. Sopra anche due palle recuperate.

Totè 5 Un altro di quelli che da inserire nella trasmissione ‘chi l’ha visto?’. Chiude con 0 su 2 da sotto e 1 su 4 nei liberi.

Cheatham 5,5 Non ha inciso sul match anche perché gli è mancato il tiro da fuori. Alcuni buoni canestri in allontanamento dal canestro. Ma alla fine non lascia traccia. Chiude con 3 su 4 da sotto e 0 su 3 da fuori. Ha 4 rimbalzi.

Delfino 5 Quando il dio del basket gira le spalle accade che uno ci prova, ma nulla va bene.

Il caso suo. Ha provato ma è andato tutto storto: 1 su 3 da sotto, 0 su 3 da fuori.

m.g.