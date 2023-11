Serata no per Zaytsev,. Lagumdzija Mvp. Bottolo dà la scossa

Chinenyeze 6,5: il centrale produce 10 punti con un buon 913 anche se prende più muri di quelli fatti, due a uno.

Zaytsev 4,5: che succede Ivan? Lo "zar" non carbura per la terza uscita di fila, ma contro Catania fa la peggior prestazione di questo inizio campionato. Comincia male con uno svarione in ricezione e prosegue con 16 in attacco, poi nel secondo set fa 27. Nel terzo Blengini lo toglie. Chiude con soli 6 punti, 314 e due muri.

Lagumdzija 7: top scorer e Mvp. Con un 27 nel terzo parziale macchia un po’ una serata che per due set lo aveva visto costante, però si rifà a muro con 3 block e saranno 5 complessivi! Per l’opposto 15 punti, il 42% e nessun ace.

Nikolov 7-: il baby schiacciatore ne mette 11 con un notevole 55% offensivo, dato maggiore tra i martelli. In ricezione stavolta è impeccabile tanto da concludere col 71% (53% perfette), stavolta non fa ace, cosa rara.

De Cecco 7: nel primo set si becca una pallonata in viso e per un po’ resta come stordito sul taraflex. Ma continua con la solita lucidità e regala un paio di colpi geniali come un’alzata di pugno nel terzo parziale.

Anzani 7: che bello rivederlo titolare per la prima volta. La brutta estate e gli stop per i problemi cardiaci erano già alle spalle, ma da oggi il ricordo è ancor più lontano. Per il centrale qualche difficoltà comprensibile in attacco dove non può essere in forma (¼) ma fa 2 muri e un ace aiutato dal nastro. Del resto la fortuna chi doveva premiare se non lui?

Balaso 6,5: verrebbe da dire che è stato quasi spettatore. Serata soft per il libero, meno impegnato del solito in difesa e sempre attento in ricezione.

Bottolo 7: entra nel terzo set e dà la scossa ad una Lube finita sotto nel punteggio. Lo fa con schiacciate potenti e senza paura, più un muro. Per il classe 2000 35 e quattro punti in un amen.

Motzo ng: si fa valere al servizio.

Andrea Scoppa