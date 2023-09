Serie A Gold, Cingoli torna nella massima serie. La Macagi è pronta al debutto: "Non vediamo l’ora di iniziare»

"Sono soddisfatto e tranquillo" Con quattro parole, l’allenatore Sergio Palazzi (nella foto) esprime la sintesi delle risultanze del ciclo delle otto amichevoli disputate dalla Macagi Cingoli, e delle aspettative per l’esordio nel campionato di Serie A Gold, il massimo torneo nazionale di pallamano maschile, dopo la promozione siglata dalla completa imbattibilità stagionale. Da sabato prossimo si fa sul serio. "Finalmente. Sono sincero – ammette Palazzi – non vediamo l’ora d’iniziare. Dalle otto gare disputate e vinte sostanzialmente convincendo, sono emerse risultanze molto positive: arriviamo al via con chiarissimi punti fermi e chiare indicazioni sull’apporto dei due nuovi. D’Benedetto lo è fino a un certo punto, essendo un ex; l’egiziano Ali Shehab Alden, il giovane difensore alla sua prima permanenza all’estero ma con esperienza a livello internazionale, essendo arrivato a preparazione avviata deve definitivamente entrare in alcuni meccanismi, ma per doti e impegno ha dimostrato che è in grado di fornire un apporto prezioso". Soddisfazione, tranquillità, ma anche fiducia. "Sì, perché nelle ultime tre settimane – spiega Palazzi – in cui abbiamo sostenuto partite in date anche ravvicinate, quindi a ritmo intenso, ho constatato che i giocatori hanno interpretato bene la sostanza di ciascun confronto, applicandosi al massimo nelle situazioni proposte per trovare e automatizzare nuove soluzioni tattiche".

E allora sono più che incoraggianti le premesse riferite al proverbio per cui chi ben comincia è alla metà dell’opera. "Stando alle immediate apparenze – precisa Palazzi – ritengo contraddittorie le sensazioni procurate dall’ormai imminente sfida: siamo attesi dal Fasano campione d’Italia. Si potrebbe pensare che pr la Macagi Cingoli l’ostacolo da superare sia arduo, però, attenzione, il Fasano si è molto rinnovato, mentre la Macagi è rimasta quasi la stessa, corroborata da tre innesti in più se si considera pure il ritorno del nostro portiere Francesco Albanesi già prestato nella squadra federale Campus Italia. Dunque, affrontando il Fasano partiamo quasi alla pari. Un motivo in più per essere sereni".

Gianfilippo Centanni