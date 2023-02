Serie A1 femminile

Domani alle 17 la Cbf Balducci va a caccia di preziosi punti salvezza sul campo de Il Bisonte Firenze. Oggi le maceratesi raggiungeranno il capoluogo toscano e domani si alleneranno nel nuovo impianto per testare il campo di gioco. Per la Cbf Balducci si profila una gara molto impegnativa per il valore delle avversarie che possono contare su giocatrici di assoluto valore e che sono nel giro delle nazionali. Il Bisonte Firenze occupa la nona posizione dell’A1 e nel corso della stagione ha affidato la conduzione tecnica a Carlo Parisi che può contare su un organico di primo piano. Tanto per rendere l’idea, la regia è affidata all’azzurra Ofelia Malinov arrivata a gennaio da Scandicci, con l’alternativa di Gaia Guidicci spesso chiamata in causa, in diagonale c’è l’opposto Sylvia Nwakalor, altra nazionale. Al centro probabile l’utilizzo di Emma Graziani in coppia con una tra la statunitense Rhamat Alhassan e la francese Amandha Sylves. A schiacciare in banda la belga Britt Herbots, un’altra big delle toscane, insieme con la connazionale Celine Van Gestel (pronta anche l’olandese Jolien Knollema). Nel ruolo di libero Sara Panetoni e Bianca Lapini.

"Mi aspetto – è quanto dice Beatrice Molinaro, centrale della Cbf Balducci – una gara combattuta a Firenze. Spero che entreremo in campo con uno spirito aggressivo che ultimamente è un po’ mancato e con l’obiettivo di rubare qualche punto alle toscane, come ha fatto Pinerolo anche se c’è riuscita in casa propria. Sicuramente loro costituiscono una formazione molto fisica, quindi dovremmo essere intelligenti a usare colpi non sul muro perché loro sono molto difficili da affrontare. Dovremo essere aggressive ovviamente in battuta e cercare di andare su ogni pallone in difesa".